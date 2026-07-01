المجلس الروسي: إيران تسعى لترسيخ سيطرتها على مضيق هرمز باعتباره ورقة نفوذ استراتيجية

قال إيفاق بوشاروف، مدير البرامج في المجلس الروسي للشئون الدولية، إن إيران تعتبر مضيق هرمز إحدى أهم أوراق القوة الاستراتيجية لديها، وتسعى إلى ترسيخ سيطرتها عليه لما يمثله من أهمية ليس فقط لدول المنطقة، وإنما للاقتصاد العالمي وحركة تجارة الطاقة.

وأضاف بوشاروف، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن طهران تدرك أن التحكم بالمضيق يمنحها نفوذاً سياسياً وجيوسياسياً كبيراً، وهو ما يجعلها حريصة على تكريس هذا الواقع وتعزيز الاعتراف الدولي بأهمية دورها في هذا الممر البحري الحيوي.

وأشار إلى أن دول الخليج استوعبت هذه المعادلة، وعملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير مسارات بديلة لتصدير النفط، عبر المملكة العربية السعودية والبحر الأحمر وطرق استراتيجية أخرى، بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز وتخفيف الضغوط التي قد تنجم عن أي تصعيد في المنطقة.