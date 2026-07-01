مسئول قطري يبحث مع نائب مستشار الأمن القومي بالمملكة المتحدة علاقات التعاون بين البلدين

بحث محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، اليوم / الأربعاء /، مع السيدة باربرا ودورد نائب مستشار الأمن القومي بالمملكة المتحدة علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، مستجدات الملف اللبناني وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.