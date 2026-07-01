المفوضية الأوروبية تخصص 359 مليون يورو ضمن برنامج "الجيل القادم" لإنعاش الاقتصاد في الدنمارك

وافقت المفوضية الأوروبية ، اليوم الأربعاء ، على طلب تقدمت به الدنمارك لصرف الدفعة الأخيرة من مخصصات برنامج "الجيل القادم" بقيمة 359 مليون يورو لصالح الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

وذكرت المفوضية في بيان أنها قيّمت بشكل إيجابي طلب الدفعة الخامسة والأخيرة للدنمارك بقيمة 359 مليون يورو كمنح ضمن "آلية التعافي والمرونة"، وهي حجر الزاوية في برنامج "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي".

وبهذا الطلب الخامس والأخير، تصبح الدنمارك أول دولة عضو تحقق بنسبة 100% جميع الإصلاحات والاستثمارات المرتبطة بخطة "آلية التعافي والمرونة" الخاصة بها- والتي تعادل 1.63 مليار يورو.

وأضافت أن هذا الأمر يمثل إنجازًا هامًا في تنفيذ "آلية التعافي والمرونة"، ويُظهر التزام الدنمارك بتنفيذ الإصلاحات والاستثمارات في إطار خطتها الوطنية للتعافي والمرونة.

وأشارت إلى أن الدنمارك أتمت جميع الإصلاحات المطلوبة في مجالات التحول الأخضر للزراعة وكفاءة الطاقة والنقل البري المستدام وزيادة الرقمنة.

وتعليقاً على ذلك، قالت الرئيسة أورسولا فون دير لاين:" لقد أوفت الدنمارك بالتزاماتها. فهي أول دولة عضو تستوفي شروط خطة "الجيل القادم". يوجد حاليًا أكثر من 250 ألف سيارة عديمة الانبعاثات على الطرق، وقد تحولت آلاف المنازل إلى أنظمة تدفئة نظيفة وكفاءة طاقة مُحسّنة. تُبرهن الدنمارك أن التحول النظيف يُحقق نتائج ملموسة للمواطنين ولأوروبا".