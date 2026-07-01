فرنسا: إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل و2 مايو 2027

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم / الأربعاء /، تنظيم الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث تقرر إجراء الجولة الأولى يوم 18 أبريل، على أن تُعقد الجولة الثانية يوم 2 مايو من العام نفسه.

تأتي هذه المواعيد قبل 12 يومًا من انتهاء الولاية الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمقرر في 14 مايو 2027، وذلك وفقًا لما ينص عليه الدستور الفرنسي بشأن توقيت الاستحقاق الرئاسي.

وأوضحت مود بيرجون المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، أنه تم إقرار الجدول الزمني للانتخابات بعد مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية.

وأضافت أن تحديد موعدي الجولتين جاء في ضوء الالتزامات الدستورية، التي تفرض إجراء الجولة الأولى من الانتخابات قبل ما بين 20 و35 يومًا من انتهاء الولاية الرئاسية، فضلًا عن نتائج المشاورات التي أجرتها الحكومة مع القوى السياسية.

وأكدت المتحدثة أن هذه التواريخ تراعي مختلف القيود الدستورية والتنظيمية، مشيرة إلى أهمية الثقة في وعي الناخبين الفرنسيين وقدرتهم على اختيار من يرونه الأنسب، بغض النظر عن توقيت الانتخابات أو تزامنها مع فترات العطلات أو الأعياد.