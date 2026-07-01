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نبيل فهمي يتسلم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يتسلّم مهامه أمينا عاما للجامعة العربية.. هذه أولى خطواته الرسمية

نبيل فهمي يتسلّم مهامه أمينا عاما للجامعة العربية
نبيل فهمي يتسلّم مهامه أمينا عاما للجامعة العربية
الديب أبوعلي

تسلّم السفير نبيل فهمي، اليوم الأربعاء 1 من يوليو 2026، مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية، خلال مراسم رسمية أُقيمت بمقر الأمانة العامة في القاهرة، حيث تسلّم مهام منصبه من أحمد أبو الغيط، الذي اختتم فترة ولايته، وذلك بحضور الأمناء العامين المساعدين، وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها.

وعقب مراسم التسليم والتسلّم، اطّلع الأمين العام على إحاطات من مسئولي الأمانة العامة بشأن أبرز المستجدات في عدد من الملفات السياسية، كما عقد اجتماعًا مع الأمناء العامين المساعدين لبحث أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة منهجية سير العمل في مختلف قطاعات الأمانة العامة.

 

نبيل فهمي يتسلم مهام منصبه 

كما وقع الأمين العام أولى مراسلاته الرسمية الموجّهة إلى قادة الدول العربية، معربًا فيها عن خالص الشكر والتقدير للثقة الغالية التي أولوه إياها.

ووقع كذلك خطابات إلى وزراء الخارجية العرب، تضمنت تقييمًا للأوضاع العربية الراهنة، ورؤية ومقترحات تهدف إلى تمكين العالم العربي وجامعة الدول العربية من مواجهة التحديات القائمة، ودفع مسارات التطوير والإصلاح، إلى جانب تعزيز جهود البناء الاقتصادي والاجتماعي.

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