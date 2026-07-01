نبيل فهمي يتسلم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية

تسلم نبيل فهمي، اليوم، مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية، من أحمد أبو الغيط الأمين العام السابق للجامعة، الذي انتهت فترة ولايته، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بحضور الأمناء العامين المساعدين، وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها.



وعقب مراسم التسلم والتسليم، تلقى الأمين العام للجامعة العربية إحاطات من مسؤولي الأمانة العامة حول بعض المستجدات في الملفات السياسية، كما عقد اجتماعا مع الأمناء العامين المساعدين، لبحث الأولويات خلال المرحلة المقبلة، ومنهجية وسير العمل في مختلف القطاعات.

ووقع الأمين العام لجامعة الدول العربية أولى مراسلاته الرسمية الموجهة إلى قادة الدول العربية، لتوجيه الشكر والتقدير على الثقة التي أولوه إياها، كما وقع خطابات إلى وزراء الخارجية العرب، متضمنة تقييما للأوضاع العربية، ومقترحات لتمكين العالم العربي والجامعة العربية من التصدي للتحديات القائمة، وتطويرها وإصلاحها، فضلا عن تعزيز جهود البناء الاقتصادي والاجتماعي.