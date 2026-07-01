سفير أمريكا لدى إسرائيل: علاقتنا أشبه بزواج مثالي

أدلى سفير الولايات المتحدة لدى "إسرائيل"، مايك هاكابي بتصريحات تؤكد على رغبته الحقيقية في زيادة قوى التحالف ما بين أمريكا والاحتلال وتجاهل المصالح الأمريكية التي تضر بها إسرائيل.

وقال هاكابي: "أسمع البعض يتساءل: هل من الممكن أن تنفصل الولايات المتحدة وإسرائيل، ونفقد هذه الشراكة الاستثنائية؟.

وتابع: وأجيب "لا، لا، لا. يجب أن تفهموا أننا لسنا بهذه السذاجة. وآمل ألا نصل إلى هذه الدرجة من السذاجة أبدًا. "الحقيقة هي أن علاقتنا أشبه بزواج مثالي بين "إسرائيل" والولايات المتحدة".

وأردف: "وعندما يسألني الناس: "هل سننفصل؟" أقول: "مستحيل، لأن أيًا من البلدين لن يستطيع تحمل تبعات الانفصال."لذا سنظل شركاء ما دامت بلادنا قائمة".

وقام السفير الأمريكي الصهيوني التوجه بحركة استفزازية، بدفعه دولارا واحدا ثمن إيجار سفارة واشنطن في القدس المحتلة.