عون : لبنان دولة ذات سيادة ولجأنا للمفاوضات بعد فشل كلوي الحروب

أكد الرئيس جوزاف عون أن صيغة الاطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها.

جاء ذلك خلال وفود من نقابتي محامي بيروت والشمال والهيئات الاقتصادية.



وشدد على أن لبنان دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه، وذهبنا الى خيار المفاوضات لانه افضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب.



وبيّن عون أن صيغة الاطار تحفظ حقوق لبنان قضائياً وميدانياً ولم نستسلم ولم نتنازل عن حقوقنا



وصرح قائلا : أنوّه بموقف الرئيس نبيه بري لدرء الفتنة فجميعنا متفقون على ان الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان.



وواصل قائلا : يحق للجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى.

وكذلك ختم قائلا : لا صحة لما يشاع عن الرغبة في اقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية ودورهم اساسي في حفظ الامن وبسط سيادة الدولة.