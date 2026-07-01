ترامب: المفاوضات بين الجانب الأمريكي والإيراني تسير بشكل جيد حتى الآن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن المفاوضات بين الجانب الأمريكي والإيراني تسير بشكل جيد حتى الآن.

وقال ترامب - في كلمة له قبل مغادرة قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند للقيام بجولة خارجية - إن عملية نزع القدرات النووية الإيرانية تسير على ما يرام، مضيفا أنه تم عقد اجتماعات جيدة للغاية في هذا الشأن.

وأضاف ترامب - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية -أن أسواق المال تسجل أرقاما قياسية كل يوم، كما أن أسعار النفط شهدت انخفاضا كبيرا حيث سجل البرميل اليوم 68 دولارا.

وأشاد ترامب بالطائرة الرئاسية المهداة من قطر قبل أن يصعد على متنها في أول رحلة، مشيرا إلى أنه تم تجهيزها بشكل كامل لتكون طائرة مناسبة للرئاسة.