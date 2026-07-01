ترامب: المحادثات مع إيران "جيدة جدًا"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تسير بشكل "جيد جدًا"، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في الملفات الخلافية بين البلدين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز، في أحدث إشارة إلى استمرار المسار الدبلوماسي رغم التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في واشنطن، إن "عملية نزع الطابع النووي عن إيران تسير بصورة جيدة"، مضيفًا أن الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة كانت إيجابية للغاية، وأن المباحثات بين الجانبين حققت تقدمًا ملموسًا، مع التأكيد أن الحكم النهائي سيظل مرهونًا بنتائج المفاوضات خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة نقلتها وكالة رويترز، فقد شهدت الدوحة جولة جديدة من المحادثات الفنية غير المباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين بوساطة قطرية، ركزت على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والتوصل إلى تفاهمات تدعم تثبيت وقف إطلاق النار وتحد من احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة.

وأكد مسؤول إيراني ومصدر مطلع، وفقا لرويترز، على سير المفاوضات انعقاد هذه الاجتماعات، في وقت يواصل فيه الوسطاء جهودهم لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشير فيه تقارير إعلامية أمريكية إلى أن الإدارة الأمريكية تفضل منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية، رغم استمرار بحث الخيارات العسكرية في حال تعثر المفاوضات أو فشلها في تحقيق أهدافها، وعلى رأسها ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، وهو المطلب الذي تؤكد واشنطن أنه يمثل أولوية لا يمكن التراجع عنها.

في المقابل، لم تصدر طهران إعلانًا رسميًا يتضمن تقييمًا مماثلًا للمحادثات، إلا أن استمرار الاجتماعات الفنية يعكس رغبة الطرفين في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وسط جهود إقليمية ودولية للحيلولة دون تجدد المواجهة العسكرية التي قد تنعكس على أمن الطاقة العالمي وحركة التجارة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.