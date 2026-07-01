مقتل حاخام إسرائيلي كبير داخل مدرسة دينية طعنا على يد أحد طلابه

شهدت إسرائيل، اليوم الأربعاء، سلسلة من جرائم القتل المتزامنة التي هزت الشارع الإسرائيلي خلال دقائق معدودة، في ثلاث حوادث منفصلة أثارت حالة واسعة من الذهول والقلق، كان أبرزها مقتل الحاخام الإسرائيلي عاموس غويتا طعنا على يد أحد طلابه داخل مدرسة دينية في مدينة نتانيا.

ووفقًا لما كشفته القناة 12 العبرية، تعرض الحاخام عاموس غويتا لهجوم دموي داخل المدرسة الدينية، حيث تلقى عدة طعنات قاتلة أدت إلى وفاته، وسط معلومات أولية تشير إلى أن منفذ الجريمة هو أحد طلابه.

وفور ورود البلاغ، وصلت طواقم الإسعاف الإسرائيلية إلى موقع الحادث في محاولة عاجلة لإنقاذ الحاخام المصاب، إلا أن حالته الحرجة حالت دون ذلك، ليعلن الطاقم الطبي وفاته متأثرًا بجراحه البالغة.

وفي أعقاب الحادث، سارعت قوات الشرطة الإسرائيلية إلى فرض طوق أمني مشدد حول المدرسة الدينية، وتمكنت من اعتقال المشتبه به، بينما باشرت فرق التحقيق جمع الأدلة من مسرح الجريمة والاستماع إلى إفادات الشهود، في محاولة لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.