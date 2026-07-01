عراقجي: ترامب ألزم أتباعه في تل أبيب بالصمت وإذا خالفوا أوامر سيدهم سنلقنهم درسا

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مؤكدا على أن أي تهديد يطال الشعب الإيراني أو قيادته سيواجه برد فوري وقوي.

وجاء تصريح عراقجي في منشور عبر منصة "إكس"، حيث قال أن بنود شروط مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بوساطة في إسلام آباد واضحة تماما وعلنية ليراها الجميع.

وأضاف عراقجي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألزم الولايات المتحدة بموجب هذا التفاهم بكبح جماح حلفائه في تل أبيب.

و أوضح: في حال تجاهل تل أبيب أوامر سيدهم في واشنطن، فإن إيران مستعدة لتلقينهم درسا قاسيا ولن تتوانى عن حماية أمنها.

و أشار عراقجي:" أي استهداف لشعبنا او قيادتنا سيلاقى برد قوي و فوري".

و من جانبه، أفاد يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي،بأن أحداث السابع من أكتوبر أثبتت ضرورة عدم انتظار التهديد حتى يصل إلى الحدود، مؤكدا أن إسرائيل نفذت ضربات وقائية انطلقت من إيران مرتين، وإذا اقتضت الحاجة فستنفذ ضربة ثالثة، و ذلك خلال مراسم تأبين الدولة للجنود الذين سقطوا في حرب لبنان الثانية.

وقال كاتس إن بلاده لن تنتظر حتى يتحول التهديد إلى واقع، مضيفا أنه "إذا لزم الأمر" فستشن إسرائيل هجوما جديدا على إيران.

وأضاف كاتس أن قوات الجيش الإسرائيلي لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وستبقى هناك إلى أجل غير مسمى، بهدف حماية السكان الإسرائيليين والتصدي لما وصفه بالعناصر الجهادية.