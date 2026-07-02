مسؤول صيني رفيع المستوى يشارك في جنازة خامنئي

يشارك المشرع الصيني رفيع المستوى خه وي في جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي في طهران وذلك بحسب ماصرحت به وزارة الخارجية الصينية .
ويتولى خه منصب نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهي الهيئة التشريعية العليا في الصين.
وكان خامنئي قُتل في اليوم الأول من الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية على إيران في 28 فبراير .
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية في وقت سابق من الشهر بأن جنازته ستبدأ في طهران يوم الرابع من يوليو وتنتهي بدفنه في مسقط رأسه في مدينة مشهد شمال شرق البلاد في التاسع من يوليو.