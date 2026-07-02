مسؤول صيني رفيع المستوى يشارك في جنازة خامنئي

يشارك المشرع ‌الصيني رفيع المستوى خه وي في جنازة الزعيم الأعلى ​الإيراني الراحل آية ​الله علي خامنئي في طهران وذلك بحسب ماصرحت به وزارة الخارجية الصينية .



ويتولى ⁠خه منصب نائب ​رئيس اللجنة الدائمة للمجلس ​الوطني لنواب الشعب الصيني، وهي الهيئة التشريعية العليا في الصين.



وكان ​خامنئي قُتل في اليوم ​الأول من الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية ‌على ⁠إيران في 28 فبراير .

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية في ​وقت سابق ​من ⁠الشهر بأن جنازته ستبدأ في طهران ​يوم الرابع من ​يوليو وتنتهي بدفنه في مسقط رأسه في مدينة ⁠مشهد ​شمال شرق ​البلاد في التاسع من يوليو.