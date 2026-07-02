خبير: المنتجات الزراعية الأمريكية لا تمتلك ميزة تنافسية تدفع إيران إلى استبدال مورديها التقليديين

قال الخبير الاقتصادي، أحمد شريم، إن المقترح المتعلق باستخدام جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لشراء منتجات زراعية أمريكية لا يزال يواجه تحديات كبيرة، مشيراً إلى أن تجارب الصفقات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته السابقة أظهرت أن كثيراً منها لم يُنفذ بالكامل على أرض الواقع.

وأوضح شريم خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن من غير المرجح أن تنعكس أي صفقات محتملة بشكل مباشر على الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وإيران، لافتاً إلى أن تنفيذها، إذا تم، قد يجري عبر دول وسيطة بدلاً من تجارة مباشرة بين الجانبين.

وأضاف أن المنتجات الزراعية الأمريكية لا تمتلك ميزة تنافسية تدفع إيران إلى استبدال مورديها التقليديين، مثل روسيا والبرازيل والهند، مرجحاً أن يكون الدافع السياسي، وفي مقدمه دعم التفاهمات بين طهران وواشنطن، هو العامل الأبرز وراء أي خطوة من هذا النوع.