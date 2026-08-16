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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الاستثمار: 38 الف شركة تسفيد من مركز خدمات المستثمرين في بنها

وزير الإستثمار
وزير الإستثمار
إبراهيم الهواري

كشف الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار أن نحو 38 ألف شركة ستستفيد من مركز خدمات المستثمرين في بنها ومن 3 محافظات مجاورة، وهو نموذج يجب تكراره على مختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، اليوم .بحضور حسن رداد وزير العمل، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية
أضاف وزير الاستثمار أن المركز يقدم كافة الخدمات منها التأسيس والشهر العقاري والسجل التجاري والأمور القانونية والفنية وغيرها من الخدمات الخاصة بالشركات ليس فقط في المنطقة إنما في المحافظة كلها.
أوضح محمد فريد إنه تم عمل تشابك مع الصناعة والصادرات بهدف زيادة التصدير، مع السعي لتقديم خدمات للمصدرين مع مصلحة الجمارك وانهاء الإجراءات على باب المنطقة للتصدير مباشر وهو امر مهم للغاية، مشيدا بجهود اللواء عصام النجار رئيس المناطق الحرة في هذا الشأن.
اشار وزير الاستثمار إن هناك ارتفاعا 20‎%‎ في تأسيس الشركات بقيمة 97.5 مليار جنيه من يناير حتى يونيو 2026 ، حيث أن اعلي معدل نمو في عدد الشركات في وجه بحري وهو مؤشر طيب لزيادة النشاط الاقتصادي .

وزير الاستثمار مركز خدمات المستثمرين المنطقة الاستثمارية بنها

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