وزير العمل يشيد بجهود وزارة الاستثمار فى حل مشاكل المستثمرين

أشاد حسن رداد وزير العمل بجهود وزارة الاستثمار والتنسيق مع وزارة العمل في حل العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة بالتنسيق مع مختلف الوزارات لتوفير بيئة عمل أكثر جاذبية.

جاء ذلك خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، اليوم بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية.



وأوضح أن وزارة العمل حريصة على المساهمة في استقرار سوق العمل واستمرار تدريب العمال، وتوفير الكوادر المدربة المصرية لكافة الصناعات المصرية، لافتا إلى آنه يتم العمل علي منصة إلكترونية واحدة ومنح التراخيص للعمال الأجانب بصورة ميسرة.



أكد وزير العمل على تحقيق الامن الوظيفي للعامل مما يساهم في توفير بيئة مستقرة له وزيادة إنتاجه، والحرص على دعم المستثمرين بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني .