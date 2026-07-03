الرئيس الإيراني: رحيل خامنئي بداية فصل جديد من الصمود

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الشعب الإيراني إلى التمسك بالوحدة الوطنية ومواصلة نهج المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، مؤكدا أن رحيله يمثل "بداية فصل جديد من الصمود والتماسك"، وليس نهاية لمسيرة الجمهورية الإسلامية.



وقال بزشكيان، في بيان عشية انطلاق مراسم التشييع الرسمية، إن "الراية التي ناضل من أجلها القائد الراحل طوال حياته لن تسقط أبدًا"، مشددًا على أن إرادة الشعب الإيراني ستظل حامية لإرثه ومبادئه.



وأضاف أن الإيرانيين سيجسدون وفاءهم للقائد الراحل خلال مراسم التشييع، معتبرًا أن حضورهـم الواسع سيكون رسالة تؤكد تمسكهم بالاستقلال والوحدة الوطنية في مواجهة التحديات.



وأكد الرئيس الإيراني أن فكر خامنئي ومسيرته في دعم الاستقلال والمقاومة سيبقيان راسخين في ذاكرة الأمة، داعيًا جميع أبناء الشعب، بمختلف أطيافهم، إلى المشاركة في مراسم التشييع، باعتبارها رسالة للعالم بأن الإيرانيين يقفون صفًا واحدًا دفاعًا عن بلادهم وكرامتهم.