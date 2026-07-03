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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وصول جثمان المرشد الإيراني إلى مصلّى طهران استعداد لمراسم تشييعه

المرشد الإيراني علي خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي
ناصر السيد

وصل جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى مصلى الإمام الخميني في طهران تمهيدا لبدء مراسم تشييعه، بعد أكثر من أربعة أشهر على اغتياله بضربة أمريكية إسرائيلية في نهاية فبراير الماضي.

جنازة المرشد الإيراني

وأفادت وكالة "ارنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، بأن "جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد وصل إلى مصلى الإمام الخميني الكبير"، مستخدمة الاسم الرسمي للمجمع الديني.


وتمر مراسم تشييع المرشد الإيراني بستة محطات تبدأ من مصلّى الإمام الخميني في طهران، تليها جنازة في شوارع العاصمة، قبل انتقالها إلى قم ثم كربلاء والنجف في العراق، وصولاً إلى مشهد حيث سيدفن قرب مرقد الإمام الرضا.
وأظهرت صور مشيّعين يحملون نعش خامنئي المغطى بالعلم الإيراني بألوانه الثلاثة إلى داخل مصلّى الإمام الخميني، أحد أبرز المواقع المخصصة للمراسم الرسمية في البلاد.
وأظهرت صور أخرى حشودا ترتدي الأسود خلال مراسم سبقت الجنازة، فيما وُضع النعش أمام خلفية من الزهور الحمراء والفراشات البيضاء المعلّقة في الهواء.


وتجري الاستعدادات للتشييع الشعبي لخامنئي، والذي كان أُرجئ في بادئ الأمر في ذروة الحرب، فيما تلتزم إيران والولايات المتحدة وقف إطلاق نار بعد توقيع مذكرة تفاهم مبدئية لوقف الحرب.

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