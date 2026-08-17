كييف تستهدف مصافي النفط الروسية.. وموسكو ترد بضربات مكثفة

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن روسيا تعتبر العقوبات الأوروبية الجديدة عليها غير قانونية، وترى أنها لن تؤدي سوى إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، مؤكدًا أن موسكو باتت متكيفة مع العقوبات المفروضة عليها.

وأوضح مشيك أن موسكو تركز على الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، خاصة ما يتعلق بتقارير عن إمدادها بمعدات وذخائر من الولايات المتحدة وتركيا، بينما يتواصل التصعيد الميداني مع استهداف منشآت نفطية داخل روسيا وضربات روسية مكثفة على أهداف أوكرانية وموانئ، بينها ميناء أوديسا.

وأضاف أن موسكو تنظر إلى أوروبا باعتبارها الداعم الرئيسي لأوكرانيا، وسط تصاعد الحديث عن مواجهة محتملة، لافتًا إلى تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مصادرة سفن تابعة لدول تصادر سفنًا روسية، في تصعيد جديد مع الدول الأوروبية.