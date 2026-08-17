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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كييف تستهدف مصافي النفط الروسية.. وموسكو ترد بضربات مكثفة

النفط
النفط
البهى عمرو

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن روسيا تعتبر العقوبات الأوروبية الجديدة عليها غير قانونية، وترى أنها لن تؤدي سوى إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، مؤكدًا أن موسكو باتت متكيفة مع العقوبات المفروضة عليها.

وأوضح مشيك أن موسكو تركز على الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، خاصة ما يتعلق بتقارير عن إمدادها بمعدات وذخائر من الولايات المتحدة وتركيا، بينما يتواصل التصعيد الميداني مع استهداف منشآت نفطية داخل روسيا وضربات روسية مكثفة على أهداف أوكرانية وموانئ، بينها ميناء أوديسا.

وأضاف أن موسكو تنظر إلى أوروبا باعتبارها الداعم الرئيسي لأوكرانيا، وسط تصاعد الحديث عن مواجهة محتملة، لافتًا إلى تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مصادرة سفن تابعة لدول تصادر سفنًا روسية، في تصعيد جديد مع الدول الأوروبية.

مصافي النفط النفط القاهرة الإخبارية موسكو روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة

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