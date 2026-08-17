للمعلمين والإداريين|فرص عمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية..والتقديم حتى 23 أغسطس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين للإلتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وذلك حتى 23 أغسطس 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تحرص وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، على أن يستهدف التقديم اختيار عناصر بشرية متميزة قادرة على العمل في بيئة تعليمية حديثة ، تعتمد على التطوير المستمر والتدريب التقني عالي الجودة، تحت إشراف نخبة من الخبراء المعتمدين

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

جدير بالذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، تتميز بتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث التطورات العالمية، بما يسهم في تمكين الطلاب من الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، كما تتيح للطلاب العديد من المميزات، من بينها التدريب العملي، والتدريب الشخصي والتخصصي وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب ممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية.

وقد تم تطوير العديد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، لتصبح مدارس خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطبق أنظمة ترشيد الطاقة، كما تم تحويل العديد منها إلى مدارس ذكية مزودة ببنية تحتية فنية وتكنولوجية متطورة، وتعمل بأنظمة رقمية متكاملة.

وفي إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشراكات دولية، أعلنت الوزارة انطلاق الدراسة ب 5 مدارس مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية تحت اسم "جوليوناتا"، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبالشراكة مع أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لافيتا" الإيطالية، اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧؛ بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة في مجالات الكهرباء والطاقة من خلال تعليم تطبيقي متخصص يواكب أحدث التطورات التكنولوجية ويلبي احتياجات سوق العمل.

وتضم المدارس الجديدة عددًا من التخصصات النوعية في مجالات الكهرباء والطاقة، حيث تنطلق في 5 مدارس موزعة على 4 محافظات، وتشمل مدرسة في حلوان بمحافظة القاهرة في تخصص فني شبكات التوزيع، والسيدة زينب بمحافظة القاهرة في تخصص خطوط ومحطات المحولات، وشمال الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية في تخصصي الصيانة الكهربية والصيانة الميكانيكية، والمنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية في تخصصي الصيانة الكهربية والصيانة الميكانيكية، ومدينة أسوان بمحافظة أسوان في تخصص الطاقة الشمسية.