الحكومة السنغالية: رفع أسعار الوقود ضروري لارتفاع تكاليف النفط العالمية

ذكرت الحكومة السنغالية أن اتخاذ الخطوة الخاصة برفع أسعار الوقود كان ضروريا بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية.

وبموجب الزيادة الجديدة، ارتفع سعر لتر البنزين الممتاز إلى 990 فرنكًا من عملة غرب أفريقيا، بزيادة قدرها 70 فرنكًا، بينما ارتفع سعر الديزل إلى 755 فرنكًا للتر، بزيادة قدرها 75 فرنكًا.

وأكدت السلطات أن أسعار المنتجات البترولية الأخرى لم تتغير، بما في ذلك الغاز والوقود المستخدم في قوارب الصيد التقليدية.

وقالت الحكومة إن الزيادة تعيد أسعار الوقود ببساطة إلى مستوياتها السابقة لخفض الأسعار الذي أُدخل في 6 ديسمبر من العام الماضي.

وأرجعت الحكومة قرار تعديل الأسعار إلى الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، الذي بدأ في 28 فبراير وأسهم في دفع أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع .. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 69%، بينما زاد سعر البنزين الممتاز بنسبة 61%.

ولفتت إلى أنها أخرت تطبيق الزيادة لأطول فترة ممكنة، لكنها أوضحت أنها تحملت بالفعل أكثر من 245 مليار فرنك من عملة غرب أفريقيا في دعم الوقود منذ بداية العام.

وأضافت السلطات أن الإبقاء على الأسعار دون تغيير كان سيؤدي إلى تحمل الدولة 47 مليار فرنك إضافية خلال شهر واحد فقط.

وأكدت الحكومة أن الزيادة جزئية ومدروسة، مشيرة إلى أن أسعار الوقود في محطات البيع لا تزال أقل من تكاليف استيراده.

كما أضافت أن إجراءات الحماية الاجتماعية ستستمر في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وحمايتها من تداعيات ارتفاع الأسعار.