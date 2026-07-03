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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تسلسل زمني.. تفاصيل أسبوع تشييع جثمان المرشد الإيراني من السبت إلى الخميس

جثمان المرشد الإيراني
جثمان المرشد الإيراني
ناصر السيد

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، يوم الجمعة استنفارا أمنيا استعداد لتشييع جنازة المرشد الراحل علي خامنئي، وعدد من أفراد أسرته الذين قتلوا في غارة أمريكية إسرائيلية نهاية فبراير الماضي.

مراسم تشييع جنازة المرشد الإيراني

وستبدأ مراسم الجنازة الرسمية يوم السبت، بالتزامن مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لإعلان استقلالها، في جامع المصلى الكبير بطهران، حيث سيُسجّى جثمان خامنئي إلى جانب جثامين أقاربه. 

وقد استضاف هذا الجامع الشاسع العديد من المراسم الدينية الرسمية.


وسينطلق موكب جنائزي يمتد لمسافة 10 كيلومترات (ستة أميال) عبر وسط طهران. 
من المقرر أن ينطلق موكب يوم الاثنين من ميدان الإمام الحسين إلى ميدان آزادي، موقع ثورة 1979.
يوم الثلاثاء، سيُنقل جثمان خامنئي إلى مدينة قم المقدسة، مرورًا بضريح فاطمة المعصومة ومسجد جمكران ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى حوالي 40 درجة مئوية.
ثم سيُنقل الجثمان يوم الأربعاء إلى معقلَي الشيعة في العراق، كربلاء والنجف، وقد زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، المدينتين للتشاور بشأن المراسم .
سيُقام الدفن يوم الخميس في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد، مسقط رأس المرشد الأعلى.


ويُشكل هذا المسار تهديدات أمنية بالغة وصعوبة السيطرة على الحشود، فقد شهدت جنازتا الخميني عام 1989 وقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني عام 2020 فوضى عارمة، حيث كاد جثمان الخميني أن يُفقد وسط تدافع الحشود وتمزق كفنه.
وأعلنت السلطات إغلاق المكاتب الحكومية والخاصة في طهران من السبت إلى الاثنين، في حين ستُشكل القيود المرورية ضغطًا على شبكة مترو الأنفاق في المدينة.


يُطلب من المشيعين ترك سياراتهم على أطراف العاصمة لتجنب شلّ حركة المرور في شوارع طهران المزدحمة عادةً. كما سيُغلق المجال الجوي لطهران يوم الاثنين، وستقوم الطائرات بدوريات لرصد أي مؤشر على هجوم جوي إسرائيلي.

تسلسل زمني أسبوع تشييع جثمان المرشد الإيراني جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي غارة أمريكية إسرائيلية جثمان خامنئي ميدان الإمام الحسين

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