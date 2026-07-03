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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تحت الحصار.. إجراءات أمنية مشددة في طهران قبيل جنازة المرشد علي خامنئي

إجراءات أمنية مشددة في طهران
إجراءات أمنية مشددة في طهران
القسم الخارجي

أظهر مقطع فيديو لوكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، عناصر أمنية تجوب شوارع طهران قبل انطلاق مواكب جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.


وُضعت نعوش تحوي جثمان خامنئي وعدد من أفراد أسرته في مصلى الإمام الخميني الكبير بطهران اليوم الجمعة.
ومن المتوقع أن تُقام مراسم الجنازة في مواقع متعددة في إيران والعراق خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو، وأن يحضرها ملايين الأشخاص.

ووصل جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى مصلى الإمام الخميني في طهران تمهيدا لبدء مراسم تشييعه، وتظهر الصور المنشورة خمسة نعوش في المصلى.


وتعود هذه النعوش إلى أفراد عائلة المرشد الإيراني الذين قتلوا معه في الضربة الأمريكية الإسرائيلية يوم الثامن والعشرين من فبراير الماضي.

وقتل في هذه الغارة زهرة حداد عادل زوجة المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي، وابنة الشخصية المحافظة البارزة غلام علي حداد عادل، الرئيس السابق للبرلمان، الذي أكد نبأ وفاتها أيضاً في تصريحات متلفزة.

وأعلن مجتبى خامنئي إن "أخته المُضحية" قُتلت، وكذلك طفلها، وزوج "أخته الأخرى".


وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن إيران تتوقع حضور "ضيوف من نحو مئة دولة، من بينهم رؤساء حكومات، ورؤساء برلمانات، ووزراء خارجية، ومبعوثون حكوميون خاصون، وشخصيات سياسية أخرى، ووفود شعبية عديدة".

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