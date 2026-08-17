النار تلتهم فيلا بالمعادي .. وتدخل عاجل لـ الحماية المدنية

شهدت منطقة المعادي، منذ قليل، اندلاع حريق داخل فيلا تقع أمام أبراج المعادي فيو، وسط تحرك سريع من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات والمنشآت المحيطة.

تفاصيل حريق فيلا المعادي

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بتصاعد الأدخنة وألسنة اللهب من داخل فيلا بالمعادي، وعلى الفور جرى إخطار الأجهزة الأمنية التي دفعت بقوات الحماية المدنية وعددًا من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وبمجرد وصول القوات، جرى فرض كردون أمني حول موقع الحريق، لإتاحة المجال أمام رجال الإطفاء للتعامل مع النيران، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد، فيما تواصل الأجهزة المعنية أعمال الفحص للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع النيران.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.