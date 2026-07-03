أكد القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد سيد مجيد ابن الرضا في اتصال مع وزير الدفاع التركي أن طهران لا تثق بالأمريكيين بسبب انتهاكهم العهود.



وقال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية: وقعنا على الاتفاق مع أمريكا بهدف إعادة الاستقرار إلى المنطقة.



وأضاف القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية: قواتنا المسلحة تحافظ على جاهزيتها وأي انتهاك للاتفاق سيقابل برد مناسب.

وفي وقت سابق ؛ قال القائم بأعمال وزارة الدفاع الايرانية، العميد سيد مجيد ابن الرضا، إن بلاده لا تثق فى العدو، وأيديها على الزناد، وستقوم دون تردد، فى حال أى خرق لبنود وقف إطلاق النار، باتخاذ الإجراء والرد المناسب واللازم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطرى سعود بن عبدالرحمن آل ثانى.

وعبر المسؤول الإيرانى عن شكره لدور الحكومة القطرية فى المفاوضات التى أسفرت عن وقف إطلاق النار الحالى.

وقال: للأسف، فإن الطرف المقابل انتهك تعهداته فى عدة مناسبات خلال هذه الفترة القصيرة.