الجيش الإيراني : لا نثق في وعود أمريكا ونحن مازلنا في حالة حرب

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العقيد محمد إكرامي نيا عدم ثقته بالوعود الأمريكية حيث قال : أعلنا منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات أننا لا نثق بالعدو.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني: ما زلنا نعتبر أنفسنا في حالة حرب ولم نضيع الوقت وعززنا قدراتنا الدفاعية.
وحذّرت إيران الولايات المتحدة اليوم الخميس من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد “سريع وحاسم”.
وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة.
وقالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية (مقر خاتم الأنبياء) إن جميع الناقلات والسفن التجارية يجب أن تمر عبر المسارات التي تحددها طهران لضمان المرور الآمن عبر المضيق.