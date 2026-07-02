الجيش الإيراني : لا نثق في وعود أمريكا ونحن مازلنا في حالة حرب

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العقيد محمد إكرامي نيا عدم ثقته بالوعود الأمريكية حيث قال : أعلنا منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات أننا لا نثق بالعدو.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني: ما زلنا نعتبر أنفسنا في حالة حرب ولم نضيع الوقت وعززنا قدراتنا الدفاعية.

وحذّرت إيران ‌الولايات المتحدة اليوم الخميس من أن أي ​تدخل في ​مضيق هرمز سيقابل برد “سريع وحاسم”.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن ​الوجود المستمر للعتاد الجوي ​الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة.

وقالت القيادة ​الموحدة للقوات المسلحة ​الإيرانية (مقر خاتم الأنبياء) إن جميع ‌الناقلات ⁠والسفن التجارية يجب أن تمر عبر المسارات التي تحددها ​طهران ​لضمان ⁠المرور الآمن عبر المضيق.