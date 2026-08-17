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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النار تلتهم الكرفانات .. حريق أمام نادي وادي دجلة في وصلة دهشور

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

شهدت وصلة دهشور بمحافظة الجيزة، منذ قليل، اندلاع حريق في مجموعة من الكرفانات الموجودة أمام نادي وادي دجلة، وسط تحرك سريع من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت والمناطق المحيطة.

حريق يلتهم مجموعة من الكرفانات 

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل عدد من الكرفانات أمام نادي وادي دجلة بوصلة دهشور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء.

وبمجرد وصول القوات، بدأت الحماية المدنية في التعامل مع ألسنة اللهب ومحاصرة النيران، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، قبل امتداده إلى الأماكن والمنشآت المجاورة.

وتجري أعمال الفحص بموقع الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حريق حريق كرفانات الحماية المدنية وصلة دهشور حريق ضخم

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