الجيش الإيراني: نيران الحرب ستصبح أكثر انتشارا واتساعا

أكد الجيش الإيراني، أن تناقض السلوك الأمريكي هو السبب الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة ولا سيما مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال الجيش الإيراني: إذا حاولت الولايات المتحدة تنفيذ هجمات ضد إيران مجددا فستتلقى ردا أشد من السابق".

وأضاف: “نيران الحرب ستصبح أكثر انتشارا واتساعا مما سيتسبب في انعدام الأمن في المنطقة”.

وفي وقت سابق، توعدت إيران الولايات المتحدة برد "أشد وأقوى" في حال تنفيذ أي هجمات جديدة ضد أراضيها، محذرة من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن بلاده سترد بقوة أكبر مما سبق إذا أقدمت واشنطن على شن هجمات جديدة ضد إيران، مؤكداً أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى زيادة التوترات وتهديد الاستقرار الإقليمي.