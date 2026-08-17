طهران تتحدى واشنطن: لا نعترف بمهلة الـ60 يوما.. والمفاوضات فقدت جدواها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، إن مهلة الـ60 يوما للمفاوضات، المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو، "غير ذات صلة" لأن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق منذ بدايته.

وأضاف: "لم نبدأ أي مفاوضات؛ لأنه بعد أسابيع قليلة من التوقيع، بدأت انتهاكات واسعة النطاق للاتفاق، مما جعل بند الـ60 يوما غير ذي جدوى".

وفي وقت سابق من اليوم، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيده أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي بأي حال من الأحوال، مشددا على أن منع طهران من الوصول إلى هذا السلاح يمثل الهدف الرئيسي للولايات المتحدة.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، إن الهدف الأساسي للولايات المتحدة «سيظل دائمًا» منع إيران من امتلاك سلاح نووي بأي طريقة أو شكل.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وعدم الإعلان حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، برز خلاف بشأن ما يُعرف بـ«تفاهم إسلام آباد»، الذي وقّعته واشنطن وطهران في 17 يونيو الماضي، والذي كان يُنظر إليه باعتباره إطارا لوقف المواجهة العسكرية وفتح مسار تفاوضي حول عدد من الملفات، على رأسها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية وحرية الملاحة.