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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية بعنوان «العمل التطوعي وأثره في بناء المجتمع»

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى
الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى
عبد الرحمن محمد

عقدت وزارة الأوقاف 27 ندوة علمية كبرى على مستوى الجمهورية، أمس الأحد الموافق 16 من أغسطس 2026م، تحت عنوان: «العمل التطوعي وأثره في بناء المجتمع»، وذلك في إطار دورها العلمي والدعوي والتثقيفي.

كما تأتي هذه الندوات ضمن جهودها في تنفيذ محاور خطتها الدعوية، من الاستمرار في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة صور التطرف الفكري كافة، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، والإسهام في صناعة الحضارة.

وتناولت الندوات مفهوم العمل التطوعي وأهميته في بناء المجتمع، ودوره في تعزيز قيم التعاون والتكافل والعطاء، وتنمية روح المسئولية والمبادرة لدى أفراد المجتمع، والإسهام في خدمة الناس وقضاء حوائجهم، بما يعزز تماسك المجتمع ويقوي روابطه الإنسانية.

وتأتي هذه الندوات في إطار حرص وزارة الأوقاف على تفعيل دور المسجد في بناء الوعي، وترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز روح الانتماء والمسئولية المجتمعية، والإسهام في بناء الإنسان المصري وصناعة الوعي المجتمعي.

مصنع سجاد دمنهور يقدم معدلات إنتاج متميزة

من ناحية أخرى حقق مصنع سجاد دمنهور التابع لهيئة الأوقاف المصرية معدلات إنتاج متميزة خلال شهر يوليو 2026، في إطار جهود الهيئة لتلبية احتياجات المساجد والمؤسسات الإسلامية، والالتزام بأعلى مستويات الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة.

وبلغ إجمالي إنتاج المصنع خلال الشهر 59,421 مترًا مربعًا من سجاد محراب المساجد، إلى جانب الانتهاء من تصنيع 925 زيًا أزهريًا، بما يعكس ارتفاع كفاءة الأداء وزيادة الطاقة الإنتاجية بالمصنع.

وشمل إنتاج سجاد المحراب كامل الكمية المستهدفة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، بما يضمن توفير منتجات تلبي احتياجات المساجد وفق المتطلبات المحددة.

كما انتهى المصنع من إنتاج 925 زيًا أزهريًا، وفق التصميم والمواصفات المعتمدة للزي الأزهري، بما يسهم في توفير الاحتياجات المطلوبة من هذا النوع من الزي.

الأوقاف 27 ندوة علمية كبرى العمل التطوعي

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