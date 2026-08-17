قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي
من نجم الصفقة الكبرى إلى خارج الحسابات.. ماذا حدث بين بنزيما والهلال؟
تقارير تكشف تبادل رئيس وزراء بريطانيا رسائل مع شخص انتحل شخصية مدير موظفي البيت الأبيض
الرئيس السيسي: ضرورة مُواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء
لأصحاب المعاشات.. خدمات وتيسيرات جديدة وتخفيضات تصل إلى 75%
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير العدل
بداية من سبتمبر.. بصمة الوجه شرط لتفعيل خطوط المحمول وحظر البيع خارج الفروع
مصطفى كامل يطلب اجتماعا عاجلا بسبب تجاوزات محمد رمضان
رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
بعد مضيق هرمز.. الصين تتطلع إلى طريق الحرير الجليدي في القطب الشمالي
مصطفى كامل: لقطة محمد رمضان طعنتني في قلبي
تغير مفاجئ في الطقس .. سحب تغطي مناطق متفرقة وأمطار خفيفة بعد ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج «المساجد المحورية» بـ3588 مسجدًا وتناقش الإحسان إلى المحتاجين

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج «المساجد المحورية»
الأوقاف تواصل فعاليات برنامج «المساجد المحورية»
عبد الرحمن محمد

واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات برنامج «المساجد المحورية» في مختلف محافظات الجمهورية، حيث عُقدت أمس الأحد، الموافق 16 من أغسطس 2026م، لقاءات دعوية وتثقيفية في 3588 مسجدًا، تناولت موضوع: «الإحسان إلى المحتاجين بين صدق العبودية وجمال السلوك».

وأكدت اللقاءات أن الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين ليس مجرد سلوك اجتماعي، وإنما هو مظهر أصيل من مظاهر صدق العبودية لله تعالى، وتجسيد عملي لقيم الرحمة والتكافل والبذل، بما يسهم في بناء مجتمع آمن متماسك، ويحد من آثار الفقر والأنانية، ويعزز روح المسئولية والتراحم بين أفراده.

وأوضحت اللقاءات أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يمثل النموذج الأسمى في الجود والعطاء وإغاثة المحتاجين وقضاء حوائج الناس، وأن من أحب الأعمال إلى الله تعالى ما يدخل السرور على المسلم، ويفرج كربته، ويقضي دينه، ويطرد عنه جوعه، داعية إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحمته وكرمه وعنايته بالضعفاء وأصحاب الحاجات.

كما أشارت اللقاءات إلى أن الإحسان الحقيقي لا يكتمل إلا بحفظ كرامة المحتاج وصيانة مشاعره، والبعد عن المن والأذى والتشهير والاستعراض، مؤكدة خطورة تصوير المحتاجين أثناء تلقي المساعدات أو نشر صور التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد الاستعراض؛ لما في ذلك من انتقاص لكرامة الإنسان وإفساد لمعنى الإحسان، وأن الصدقة إنما تكون أتمَّ أجرًا وأعظم أثرًا حين تصان عن كل ما يؤذي مستحقها أو يجرح مشاعره.

يُذكر أن برنامج «المساجد المحورية» يُعد أحد أهم البرامج التنفيذية ضمن خطة وزارة الأوقاف الدعوية؛ لما يحققه من حضور ميداني فاعل للأئمة، وما يوفره من منصة دعوية وتثقيفية لمعالجة القضايا الفكرية والمجتمعية برؤية شرعية واعية، بما يسهم في ترسيخ منظومة القيم والأخلاق ومواجهة السلوكيات السلبية.

ويواصل البرنامج أداء رسالته في تفعيل الدور التربوي والثقافي للمساجد، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ ثقافة المسئولية والانتماء، والإسهام في إعداد أجيال واعية معتزة بدينها ووطنها، وقادرة على المشاركة الإيجابية في نهضة المجتمع.

وزارة الأوقاف المساجد المحورية الإحسان إلى المحتاجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

غزل المحلة

اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب بشأن صفقة محمود صلاح

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

موعد تقليل الاغتراب2026

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

وظائف لمن فوق سن الـ40

سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

ترشيحاتنا

د السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال

الفضالي: تأسيس صندوق لدعم المصانع المتعثرة يضاعف حجم الصادرات للخارج

النائب أحمد حافظ

برلماني: ربط العلمين بموسكو يعزز مكانة الساحل الشمالي على خريطة السياحة العالمية

غرامة مالية

غرامة 50 ألف جنيه للمخالفين.. القانون يحدد ضوابط الترويج للسلع والخدمات

بالصور

ببطن مكشوف.. ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة رانيا فريد شوقي تخطف الانظار بجلسة تصوير جديدة

ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا

موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر

سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة
سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد