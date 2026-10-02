محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات قبل نهاية العام المالي الحالي

ترأس الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية بحضور اللواء حسن مهران مساعد مدير امن البحر الاحمر ، والدكتورة ماجدة حنا نائب المحافظ، و المهندس حسن موافي السكرتير العام واللواء ضياء الدين قطب السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني للمحافظة، والمستشار القضائي، ورؤساء المدن والأحياء، ومديري المديريات بالمحافظة

ورحب المحافظ بانضمام المهندس عبد الناصر سعدالله مدير هيئة الأبنية التعليمية واللواء حسين حنفي، مدير مديرية الشباب والرياضة، إلى منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا أهمية تكامل وتضافر الجهود بين مختلف الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع معدلات التنمية بمختلف مدن المحافظة.

ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لدى الوحدات المحلية للمدن، والعمل على تعظيم مواردها، مع ضرورة المتابعة المستمرة لموقف التحصيل، بما يسهم في دعم الموارد المالية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من ناحية أخرى شدد الدكتور وليد البرقي على سرعة طرح المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، ومتابعة معدلات التنفيذ ميدانيًا بصورة مستمرة، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ، لضمان الانتهاء من مشروعات الخطة في المواعيد المحددة وقبل نهاية العام المالي.