محافظ البحر الأحمر ورئيس جامعة الأزهر يبحثان تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة عدد من مجالات العمل التي تخدم أبناء المحافظة، والاستفادة من الإمكانات العلمية والخبرات الأكاديمية للجامعة، بحضور الدكتور إسماعيل العربي مدير مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، وعمداء الكليات المرافقين لرئيس جامعة الأزهر .

وتطرق اللقاء إلى التعاون القائم بالفعل بين جامعة الأزهر ومديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، من خلال الاستفادة من الكوادر الطبية المتخصصة لتغطية احتياجات عدد من المستشفيات بالمحافظة، ومن بينها مستشفيات الغردقة وسفاجا وشلاتين، بما يسهم في دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور وليد البرقي أهمية استمرار هذا التعاون وتوسيع مجالاته، والاستفادة من خبرات جامعة الأزهر وإمكاناتها العلمية في دعم القطاعات المختلفة بالمحافظة، خاصة القطاعات المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، حرص الجامعة على مواصلة التعاون مع محافظة البحر الأحمر ومديرية الشؤون الصحية، وتوفير الدعم العلمي والطبي في المجالات التي تحتاجها المحافظة، بما يعزز الاستفادة من إمكانات الجامعة لخدمة المواطنين.

وفي ختام اللقاء، تبادل الدكتور وليد البرقي والدكتور محمود صديق الدروع التذكارية، تقديرًا للتعاون المشترك بين محافظة البحر الأحمر وجامعة الأزهر، وتأكيدًا على استمرار التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة.