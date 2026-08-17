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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: مصنع سجاد دمنهور ينتج 59 ألف متر من سجاد المحراب و925 زيًا أزهريًا خلال يوليو

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

حقق مصنع سجاد دمنهور التابع لهيئة الأوقاف المصرية معدلات إنتاج متميزة خلال شهر يوليو 2026، في إطار جهود الهيئة لتلبية احتياجات المساجد والمؤسسات الإسلامية، والالتزام بأعلى مستويات الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة.

وبلغ إجمالي إنتاج المصنع خلال الشهر 59,421 مترًا مربعًا من سجاد محراب المساجد، إلى جانب الانتهاء من تصنيع 925 زيًا أزهريًا، بما يعكس ارتفاع كفاءة الأداء وزيادة الطاقة الإنتاجية بالمصنع.

وشمل إنتاج سجاد المحراب كامل الكمية المستهدفة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، بما يضمن توفير منتجات تلبي احتياجات المساجد وفق المتطلبات المحددة.

كما انتهى المصنع من إنتاج 925 زيًا أزهريًا، وفق التصميم والمواصفات المعتمدة للزي الأزهري، بما يسهم في توفير الاحتياجات المطلوبة من هذا النوع من الزي.

ويأتي هذا الأداء نتيجة تكاتف جهود العاملين بمصنع سجاد دمنهور وحرصهم على رفع معدلات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، إلى جانب الاستفادة بصورة أفضل من الإمكانات والقدرات الإنتاجية المتاحة.

وتواصل هيئة الأوقاف المصرية دعم تطوير منظومة الإنتاج بالمصنع، بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات المساجد والمؤسسات الإسلامية، ويدعم الاستفادة المثلى من موارد وإمكانات الهيئة.

وزير الأوقاف مصنع سجاد دمنهور أسامة الأزهري هيئة الأوقاف المصرية

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