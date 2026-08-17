أمين البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ الإسكندرية ويتابع جهودها الدعوية

تفقد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ظهر اليوم، منطقة وعظ الإسكندرية، وذلك على هامش افتتاح فعاليَّات الأسبوع الدعوي الثاني والعشرين الذي تنظِّمه اللجنة العُليا لشئون الدعوة بالمجمع بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، تحت عنوان: (مقوِّمات الوعي في عصر الانفتاح المعرفي).

أمين البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ الإسكندرية

وخلال جولته التفقُّديَّة التي رافقه فيها الدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العليا لشئون الدعوة، تابع الدكتور الجندي سير العمل داخل منطقة الوعظ، واطَّلع فضيلته على آليَّات تنفيذ الخُطَّة الدعويَّة والتوعوية التي ينفِّذها الوعاظ بالمحافظة.

وعقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة لقاءً مع الوعَّاظ، بحضور الدكتور إبراهيم الجمل، مدير منطقة وعظ الإسكندريَّة، وناقش خلاله سُبُل تعزيز العمل.

وشدد على أنَّ مهمَّة الواعظ لم تعُد تقتصر على تقديم الموعظة، وإنما تمتدُّ إلى بناء الوعي، وتصحيح المفاهيم، ومواجهة الأفكار المغلوطة، والإجابة عن تساؤلات الناس وقضاياهم بلغة تجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع.

وفي إطار متابعة جهود الوعظ بمحافظة الإسكندريَّة، تسلَّم الدكتور محمد الجندي التقرير السنوي لإنجازات منطقة الوعظ بالإسكندريَّة، الذي تضمَّن أبرز الأنشطة والبرامج والجهود التي نفَّذها الوعَّاظ خلال الفترة الماضية، وما قاموا به من أنشطة دعويَّة، إلى جانب التواصل مع مختلِف شرائح المجتمع، ومعالجة القضايا الفكريَّة والمجتمعيَّة التي تفرضها طبيعة المرحلة.