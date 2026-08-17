إبراهيم عادل يحظى بإشادة نوردشيلاند بعد هدفه الحاسم أمام سيلكبورج

حظي الدولي المصري إبراهيم عادل بإشادة نادي نوردشيلاند الدنماركي، بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز على سيلكبورج في منافسات الدوري الدنماركي الممتاز.

هدف حاسم من إبراهيم عادل

ونجح إبراهيم عادل في تسجيل هدف نوردشيلاند الوحيد خلال المباراة، بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء خلال الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

نوردشيلاند يشيد بنجم منتخب مصر

وحرص الحساب الرسمي لنادي نوردشيلاند عبر منصة «إكس» على الاحتفاء بإبراهيم عادل عقب المباراة، حيث نشر صورة للاعب المصري إلى جانب زملائه في الفريق أثناء تحيتهم للجماهير عقب نهاية اللقاء.

وأشار النادي في تعليقه إلى أن هدف إبراهيم عادل الرائع حسم المباراة لصالح نوردشيلاند، كما ساهم في استمرار سجل مواجهات الفريق أمام سيلكبورج في الدوري الدنماركي الممتاز دون تعادل سلبي، ليصل إلى 43 مباراة متتالية.

مسيرة إبراهيم عادل مع نوردشيلاند

وانضم إبراهيم عادل إلى صفوف نوردشيلاند خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، قادمًا من الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة.

وبعد تألقه مع الفريق الدنماركي، فعّل نوردشيلاند بند الشراء النهائي في عقد اللاعب، ليصبح إبراهيم عادل لاعبًا دائمًا في صفوف النادي بعقد يمتد حتى عام 2029.