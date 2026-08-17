رئيس لبنان: ملتزمون بتطبيق اتفاق الإطار.. وإسرائيل لن تحقق أهدافها بالقوة العسكرية

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون إلتزام بلاده بتطبيق اتفاق الإطار كاملاً، وتعوّل على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه.

وشدد عون - خلال لقائه بوفد من "تاسك فورس فور ليبانون"، اليوم الإثنين- على أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء.

وأشار إلى أن الوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين باتت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش، وتوفر الخدمات للسكان، مؤكدا أهمية حضور الدولة ومؤسساتها في المناطق التي تشهد انتشارا للجيش اللبناني.

وقال عون "إن العلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة، تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية"، لافتا إلى مواصلة العمل على إقرار قوانين لمكافحة الفساد واستكمال الإصلاحات، إلى جانب تطوير الحكومة الإلكترونية وتفعيل القضاء.