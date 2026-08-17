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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثورة في زد.. 8 صفقات جديدة ورحيل 11 لاعبا قبل انطلاق الموسم

زد
زد
منتصر الرفاعي

استقر محمد شوقي المدير الفني لفريق زد على قائمة الفريق استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد ليبدأ المدرب الشاب عامه الثاني مع الفريق بعدما قاده لتحقيق نتائج مميزة خلال الموسم الماضي والوصول إلى نهائي بطولة كأس مصر.

ويستعد زد لخوض تجربة تاريخية بالمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه بعدما أنهى الموسم الماضي وصيفا لكأس مصر إثر خسارته أمام بيراميدز في المباراة النهائية.

وشهدت قائمة زد تغييرات واسعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم صفوف الفريق قبل خوض منافسات الموسم الجديد خاصة مع المشاركة القارية التي تفرض احتياجات إضافية على قائمة الفريق.

8 صفقات جديدة في ميركاتو زد

نجح نادي زد في إبرام 8 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم مختلف مراكز الفريق، في إطار خطة الإدارة والجهاز الفني لتكوين قائمة قادرة على المنافسة محليًا وقاريًا.

في المقابل، شهدت القائمة رحيل 11 لاعبا خلال الميركاتو الصيفي، لتتغير ملامح الفريق بشكل واضح قبل انطلاق الموسم الجديد.

قائمة زد للموسم الجديد

حراسة المرمى: علي لطفي، عبد المنعم تامر، محمد مازيكا، أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: أحمد طارق، محمد ربيعة، أحمد كاستيلو، أحمد عبد العزيز، عبد الرحمن جودة، سامح إبراهيم، عبد الله بكري، محمد حسين، عبد الله بستنجي، موسى محمد، وجدي نبهان، محمد أشرف، أمارا كيتا، طارق علاء، أحمد السيد.

خط الوسط: حمدي علاء، ماتا ماجاسا، محمود نبيل، أحمد الصغيري، محمود أوكا، محمد عز، محمد إبراهيم.

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي، مروان حجيج، عمر خضر، مصطفى سعد، رأفت خليل، وليد علي فرج، أحمد عاطف، مامادو باه، أحمد عادل.

زد يبدأ الدوري بمواجهة وادي دجلة

ويستهل فريق زد مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027 بمواجهة وادي دجلة، في بداية يسعى خلالها الفريق لتحقيق انطلاقة قوية، قبل خوض منافسات الموسم محليا وقاريا.

محمد شوقي زد بطولة كأس مصر كأس الكونفدرالية الأفريقية كأس مصر بيراميدز

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