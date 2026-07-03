قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الأمن يشهد مطالبات بوقف الهجمات الإيرانية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
ترامب: من غير المنطقي استمرار واشنطن في تقديم الدعم الحالي لحلف الناتو
مشروعات جديدة وإنجازات دولية.. مركز بحوث الصحراء يواصل دعم التنمية الزراعية
دعاء يوم الجمعة قصير.. ردده اليوم واحرص عليه قبل غروب الشمس
ثابت عند 49.07 جنيها..سعر الدولار في تعاملات اليوم
مسؤول أمريكي: حركة الملاحة في مضيق هرمز مرتفعة والمحادثات مع إيران مستمرة
الكرملين: أوروبا تتجه نحو التصعيد العسكري وروسيا لن تتجاهل استعداداتها
تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16
ضمانات أمنية.. سر علاقة مفاوضات الدوحة بتشييع جنازة المرشد الإيراني
لماذا الدعاء مستجاب بعد عصر الجمعة؟.. اغتنم الفرصة
سعر الذهب في مصر الآن
بعد أشهر من مقتله| التبريد بدل التحنيط.. كيف حُفظ جثمان خامنئي وسط ترتيبات أمنية استثنائية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الأمن يشهد مطالبات بوقف الهجمات الإيرانية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

مجلس الأمن
مجلس الأمن
فرناس حفظي

دعت عدة دول، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، إلى وقف فوري للهجمات الإيرانية، مع التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة السفن وفقا للقانون الدولي.


وقال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن إيران استهدفت مناطق مأهولة بالسكان المدنيين رغم سريان مذكرة التفاهم، معتبرا أن ما تعرضت له البحرين مؤخرا يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الإيرانية التي تمثل، بحسب وصفه، انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.


وأضاف أن طهران تنتهج سياسة متكررة تقوم على عدم الالتزام بتعهداتها الدولية، مطالبًا مجلس الأمن بإدانة هذه الاعتداءات واتخاذ موقف حازم لوقفها.


من جانبه، قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن إيران لم تلتزم بما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، معتبرًا أنها لم تُظهر الحد الأدنى من احترام التزاماتها الدولية، محذرًا من أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يدوم طويلًا إذا استمرت طهران في تجاوزاتها.


بدوره، شدد المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن، جيمس كاريوكي، على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا وفق أحكام القانون الدولي، داعيًا إيران إلى ضمان خلو الممر الملاحي من التهديدات وأي إجراءات تعرقل حركة السفن.


وفي المقابل، أعلنت إيران إلزام ناقلات النفط بالالتزام بالمسارات التي تحددها سلطاتها أثناء عبور مضيق هرمز، محذرة من أن أي خروج عن تلك المسارات سيعرض أمن السفن للخطر، كما اعتبرت أن استمرار تحليق المقاتلات الأمريكية فوق المضيق من شأنه تقويض الأمن في هذا الممر البحري.


وفي سياق موازٍ، اختتمت الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة قطرية وباكستانية، حيث أعلن الوسطاء إحراز تقدم إيجابي في المناقشات الرامية إلى تثبيت مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.


وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن الجانبين اتفقا على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لمذكرة التفاهم، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت أيضًا ملف الأصول الإيرانية المجمدة، واستخدام جزء من حزمة تمويل أولية بقيمة 6 مليارات دولار لتوفير السلع التي تحتاجها إيران.

مجلس الأمن الدولي مضيق هرمز إيران ميثاق الأمم المتحدة ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وزير الخارجية البحريني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى عائد من شهادات الادخار ذات العائد التراكمي ٢٠٢٦

بفائدة 100%| البنوك تطرح شهادات ادخار تراكمية.. اعرف هتكسب كام في نهاية مدة الشهادة

لقنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا

منعطف تاريخي للفراعنة في المونديال.. تردد القنوات المجانية لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

العدادات الكودية

مصطفى بكري يكشف تطورات جديدة في ملف العدادات الكودية

مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

حفل زفاف احمد ماجد

أحمد ماجد يحتفل بخطوبته بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

صورة أرشيفية

جريمة تهز سوهاج.. عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل

ارشيفية

سقوط شبكات المتعة.. أكبر حملة لمباحث الآداب لتطهير التيك توك

إبراهيم حسن

التفاصيل الكاملة لمشادة إبراهيم حسن مع أحد أفراد الأمن في أمريكا

ترشيحاتنا

المتهم

تعدي على فتاة بالضرب في الإسكندرية.. سائق توك توك يواجه هذه العقوبة بالقانون

صورة تعبيرية

بعد شكاوى الكيمياء والعربي.. طلب إحاطة إلى وزير التعليم بسبب صعوبة امتحانات الثانوية العامة

الرئيس السيسي

برلماني: توجيهات الرئيس بتوطين صناعة الوحدات البحرية تدعم مكانة مصر الإقليمية

بالصور

أحمد ماجد يحتفل بخطوبته بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد

مستوحاة من عالم الموضة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

أغنية ليلة ورا ليلة

ليلة ورا ليلة تتصدر يوتيوب.. رامي جمال وسعد لمجرد يتجاوزان المليون مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد