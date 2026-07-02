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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انقسام عربي في تسعير الوقود.. الإمارات تخفض والكويت ترفع جزئيًا والأردن يثبت الأسعار بعد أزمة إيران

الوقود
الوقود
القسم الخارجي

انعكست التطورات في الحرب ضد إيران ومضيق هرمز، بشكل مباشر على أسعار البنزين في عدد من الدول العربية، حيث أعلنت ثلاثة دول مراجعة للأسعار لمواكبة التطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية.

أسعار الوقود في الإمارات

وأعلنت الإمارات خفض أسعار الوقود بداية من الأول من يوليو الجاري، بقيمة وصلت إلى 0.54 درهمًا.

ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الإمارات الرسمية "وام" فقد بلغ سعر لتر بنزين "سوبر 98" 3.40 درهم (0.93 دولار أمريكي)، وبنزين "خصوصي 95" 3.29 درهم، وبنزين "إي بلس 91" 3.21 درهم، فيما بلغ سعر لتر الديزل 3.60 درهم. 

أسعار الوقود في الكويت

وفي الكويت، أعلنت لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم تثبيت أسعار عدد من من أنواع الوقود، مع رفع سعر أحد أنواع البنزين، وذلك لمدة ثلاثة أشهر بداية من أول يوليو.

ووفقا للقرار فقد تم تثبيت الأسعار كالتالي:

سعر البنزين الممتاز 91 أوكتين 85 فلساً للتر. 

سعر البنزين الخصوصي 95 أوكتين 105 فلسات للتر. 

الديزل والكيروسين 115 فلساً للتر.

واعتمدت اللجنة رفع سعر البنزين ألترا 98 من 225 فلساً للتر خلال الربع الثاني من العام إلى 275 فلساً للتر خلال الربع الثالث.

الأردن يثبت أسعار الوقود

وأعلنت الأردن تثبيت أسعار المحروقات الرئيسية وأسطوانة الغاز المنزلي خلال شهر يوليو الجاري، وفقا لقرار صادر من لجنة تسعير المشتقات النفطية.

وأوضحت اللجنة في بيانها الصادر نهاية يونيو الماضي، أنه رغم الانخفاض النسبي في الأسعار العالمية للمشتقات النفطية خلال يونيو مقارنة بالشهر السابق، إلا أن هذا التراجع لم يكن كافيا لعودة الأسعار إلى مستوياتها التي كانت سائدة قبل الأزمة الإقليمية.

وبموجب القرار، تم تثبيت سعر بنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس للتر، وبنزين أوكتان 95 عند 1310 فلساً للتر، والسولار (الديزل) عند 850 فلساً للتر، والكيروسين (الكاز) عند 550 فلساً للتر، كما تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي زنة 12.5 كيلوجرام عند 7 دنانير.

وأكدت اللجنة استمرار دعم الغاز المسال المخصص للقطاع الصناعي، مشيرة إلى أن هذا القرار سيكلف الحكومة 3.2 مليون دينار خلال شهر يوليو، بما يعادل  4.5 مليون دولار.

وأعلنت قطر رفع أسعار البنزين، وبقي الحال على ما هو عليه في البحرين والسعودية وسلطنة عمان والأردن وقررت الدول الثلاث تثبيت الأسعار.

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