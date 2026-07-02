باكستان: مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة "انتصار للدبلوماسية" وقنوات الاتصال لا زالت مفتوحة

وصفت باكستان مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بأنها "انتصار للدبلوماسية"، مؤكدة أن استمرار المحادثات بين الجانبين ووجودهما على طاولة التفاوض يمثلان تطورًا إيجابيًا مهمًا.

وقال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد، خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن بشأن إيران اليوم/الخميس/، إن بلاده كثفت اتصالاتها الدبلوماسية مع الأطراف المعنية الرئيسية من أجل تسهيل متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم.

وأضاف أن باكستان وقطر عقدتا، أمس، اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، مشيرًا إلى أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات.

وأكد السفير الباكستاني أن استمرار المحادثات وبقاء الأطراف على طاولة التفاوض يعدان نتيجة إيجابية مهمة، لافتًا إلى أن قنوات الاتصال ما زالت مفتوحة.

وشدد على أهمية البناء على الزخم الدبلوماسي القائم بما يدعم جهود خفض التصعيد ويمنح الحوار فرصة للتقدم نحو تنفيذ التفاهمات القائمة بين الجانبين.