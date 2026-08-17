استجابة للاعب شهير.. طرح أحذية مستوحاة من سيارات شيفروليه الكلاسيكية

كشفت شركة "نايكي" (Nike) بالتعاون مع شركة “شيفروليه” ونجم كرة السلة الأمريكي "ديفين بوكر" عن إطلاق تشكيلة الأحذية الرياضية الجديدة "Book 2".

وتستلهم المجموعة المكونة من 4 أحذية تصميماتها المباشرة من أسطول سيارات “شيفروليه إمبالا” الكلاسيكية المملوكة للاعب فريق فينيكس صنز، لتجمع بين الأداء الرياضي وثقافة السيارات الأمريكية العريقة.

تصميم مستوحى من سيارات إمبالا الكلاسيكية

تستند تشكيلة "Book 2" إلى النجاح الذي حققه الإصدار الأول المستوحى من شاحنات شيفروليه بليزر الكلاسيكية.

وتتكون التشكيلة الجديدة من 4 خيارات لونيّة يرمز كل منها إلى طراز محدد من سيارات إمبالا في مجموعة بوكر الخاصة للأعوام (58، 59، 62، 63).

وتتطابق ألوان الأحذية مع درجات الطلاء الأصلية للسيارات، مع إضافة تفاصيل دقيقة مثل تصميم أعلى لسان الحذاء الذي يماثل شعار غطاء المحرك المعدني، ونقوش شعار شيفروليه على الجزء الخلفي.

ويحمل الطراز الأول من التشكيلة اسم "Pretty Penny"، وهو مستوحى من سيارة شيفروليه إمبالا مكشوفة موديل 1959 باللون النحاسي.

وتأتي المجموعة داخل صندوق خاص يحاكي تغليف قطع غيار شيفروليه الكلاسيكية المصنوعة من الورق المقوى برسومات باللونين البرتقالي والأزرق.

المواعيد والتوافر في الأسواق

بدأ الطرح الميداني الأولي لحذاء "Pretty Penny" في مدينة ديتريوت يوم 15 أغسطس 2026 بالتزامن مع مهرجان "Woodward Dream Cruise" الشهير للسيارات الكلاسيكية، والذي يشارك فيه نحو 40000 سيارة قديمة.

ومن المقرر إطلاق الحذاء عالميًّا يوم 26 أغسطس 2026 بسعر 155 دولارًا أمريكيًّا، على أن تطلق الطرازات 3 المتبقية من التشكيلة في شهر ديسمبر 2026.