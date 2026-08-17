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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمقابل مالي.. فولفو تسعى للحصول على بيانات قيادتك

سيارات فولفو
سيارات فولفو
عزة عاطف

كشفت شركة “فولفو” عن إطلاق تطبيقها الاختياري الجديد "Safety Coach" المدمج في الشاشة الرئيسية للسيارة والتطبيقات الذكية، بهدف تحليل سلوكيات السائقين خلف عجلة القيادة ومساعدتهم على خفض تكاليف التأمين. 

وتأتي هذه الخطوة لمساعدة الملاك في مواجهة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الأسواق العالمية والتي تجاوزت متوسط 50000 دولار، مما انعكس مباشرًة على ارتفاع أقساط التأمين.

تقييم سلوك القيادة وتحليل البيانات الميدانية

يعتمد تطبيق "Safety Coach" على خوارزميات مطورة بالشراكة مع شركة "Cambridge Mobile Telematics" (CMT)، حيث يحلل أنماط القيادة اليومية مثل الكبح الشديد، والتسارع، والانعطافات، والسرعة. 

ويمنح النظام كل سائق نقاط تقييم ديناميكية وملاحظات فورية عبر شاشة نظام الترفيه، استنادًا إلى أبحاث فولفو الممتدة لعقود في مجال السلامة. 

وتتيح هذه التقييمات للسائقين تحسين عاداتهم المرورية وزيادة التنبؤ بتحركاتهم لتقليل خطر التصادمات.

الشفافية وحماية خصوصية بيانات الملاك

على عكس التحقيقات الأخيرة التي واجهت شركات تصنيع سيارات عالمية بشأن مشاركة بيانات العملاء دون علمهم، أكدت فولفو أن تطبيق "Safety Coach" يعمل خيارًا اختياريًّا بالكامل. 

ويتطلب مشاركة تقرير القيادة مع شركات التأمين للحصول على خصومات تشجيعية موافقة صريحة ومستقلة من مالك السيارة، مع منح السائق الحرية الكاملة في إيقاف مشاركة البيانات أو إعادتها في أي وقت.

النطاق الجغرافي والموديلات المدعومة

يبدأ إطلاق التطبيق الميداني في النرويج والسويد بالتعاون مع شركة التأمين "Volvia"، على أن يتوسع تدريجيًّا ليصل إلى الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية الأخرى. 

ويتوفر التطبيق لموديلات فولفو الصادرة بدءًا من عام 2020 والمزودة بنظام الترفيه المستند إلى Google، مثل طرازات XC40، EX40، EC40، S60، V60، XC60، EX60، XC90، V90، EX90، وES90.

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