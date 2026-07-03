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قاليباف يحذر : الإسرائيليون يسعون لإفشال مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قاليباف يحذر : الإسرائيليون يسعون لإفشال مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا

قاليباف
قاليباف
محمود نوفل

أكد  رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز.
 

وقال رئيس البرلمان الإيراني: اتفقنا مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم.
 

وأضاف: ماضون في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز وسنتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية.
 

وتابع رئيس البرلمان الإيراني: الإسرائيليون يسعون إلى إفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.
 

وختم رئيس البرلمان الإيراني: قدراتنا الردعية في المنطقة ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين.
 

إيران قاليباف سلطنة عمان الولايات المتحدة مضيق هرمز

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