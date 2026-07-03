قاليباف يحذر : الإسرائيليون يسعون لإفشال مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز.



وقال رئيس البرلمان الإيراني: اتفقنا مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم.



وأضاف: ماضون في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز وسنتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية.



وتابع رئيس البرلمان الإيراني: الإسرائيليون يسعون إلى إفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.



وختم رئيس البرلمان الإيراني: قدراتنا الردعية في المنطقة ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين.

