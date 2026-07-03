المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن: إيران استهدفت مناطق سكنية ومدنية في البحرين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، قال إن إيران استهدفت مناطق سكنية ومدنية في البحرين.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على مضيق هرمز خلال الحرب مع إيران لم يتعرض لأي اختراق، مشددا على أن أي سفينة لم تتمكن من الوصول إلى إيران خلال فترة الحصار.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع شبكة CNBC: "لم تتمكن أي سفينة من الوصول إلى إيران.. لقد كان جدارا من الفولاذ".



في المقابل، أفادت خدمة معلومات صناعة الشحن لويدز ليست بأن الحصار تعرض لعدة عمليات اختراق، وهو ما يتعارض مع تأكيدات الرئيس الأمريكي بشأن فاعلية الإجراءات التي اتخذتها واشنطن خلال الصراع.