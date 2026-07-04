روسيا: هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على سانت بطرسبرج

أعلن حاكم سانت بطرسبرج، ألكسندر بيغلوف، أن المدينة تعرضت لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية.



ووفقًا لتقرير في وسائل الإعلام المحلية، اندلع حريق في منشأة نفطية بالمدينة، لكن بيغلوف لم يحدد أهداف الهجوم.



في غضون ذلك، أعلن حاكم مقاطعة لينينجراد، حيث تقع سانت بطرسبرج، أن طائرات مسيرة استهدفت ميناء فيسوتسك، الواقع على بعد حوالي 170 كيلومترًا شمال غرب المدينة في خليج فنلندا.

ووفقًا للحاكم ألكسندر دروزدينكو، تم اعتراض 72 طائرة مسيرة في المنطقة.

وفي سياق متصل، نفى الجيش الأوكراني مزاعم الجيش الروسي بالسيطرة على مدينة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك.



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية: "ننفي ذلك، فهذه مزاعم كاذبة أخرى". وتُعتبر المدينة نقطة استراتيجية سعت موسكو للسيطرة عليها منذ فترة طويلة في إطار تقدمها في منطقة دونيتسك، التي ضمتها بالفعل لكنها لم تسيطر عليها بالكامل.