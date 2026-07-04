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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني دعم السلطة الفلسطينية

وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني دعم السلطة الفلسطينية وتطورات الأوضاع
وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني دعم السلطة الفلسطينية وتطورات الأوضاع
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين. وأكد الجانبان علي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر وفلسطين، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، بما يدعم الحكومة الفلسطينية ويمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها.

تبادل الجانبان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، بما يسهم في ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية، وصولاً إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أهمية تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

كما أدان الوزير عبد العاطى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصي، وأعرب عن الرفض القاطع لسياسات الضم والاستيطان باعتبارها انتهاكاً صارخا للقانون الدولي وتقويضاً لفرص تحقيق حل الدولتين.

كما تناول الاتصال التحضيرات الجارية لمؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في بروكسل خلال شهر يوليو الجارى، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية، وأهمية حشد الدعم المالي الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها وتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني، ويسهم في تعزيز صموده ودعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

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