الصين: استئناف الرحلات في مطار سانيا فينيكس مع ضعف حدة الإعصار "مايساك"

استؤنفت الرحلات الجوية في مطار سانيا فينيكس الدولي بمقاطعة هاينان في جنوبي الصين صباح اليوم/ السبت/ وذلك بعد ضعف حدة الإعصار "مايساك"، الإعصار العاشر لهذا العام.

وذكرت مديرية الأرصاد الجوية بالمقاطعة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن العاصفة الاستوائية وصلت إلى اليابسة في حوالي الساعة الـ6:20 مساء أمس/ الجمعة/ بالتوقيت المحلي لبكين في بلدة يلين بمحافظة لينغشوي ذاتية الحكم لقومية لي، وعبرت جزيرة هاينان متجهة نحو شمالي خليج بيبو.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار "مايساك" باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة وأن يحافظ على حدته الحالية، ومن المتوقع أيضا أن يصل إلى اليابسة مرة أخرى مساء اليوم/ السبت/ على طول الساحل بالقرب من الحدود بين منطقة قوانغشي وشمالي فيتنام، ومن ثم يتجه شمالا ليضعف تدريجيا.