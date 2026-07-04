ترامب يصدر عفوا عن 11 مدانا بينهم متهمون في قضايا بيئية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر عفوا عن 11 شخصا، بينهم 9 أفراد أدينوا بانتهاك "قانون الهواء النظيف" من خلال التلاعب بأنظمة انبعاثات السيارات.

وكتب ترامب، في منشور على منصته (تروث سوشيال) إنه وقع على قرارات عفو لصالح هؤلاء الأشخاص الذين وصفهم ب"المضطهدين" في عهد سلفه جو بايدن، قائلًا "إنهم كانوا في السجن أو في طريقهم إليه، لمجرد إصلاح سياراتهم".

وذكرت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) أن قرار العفو شمل رجل الأعمال الأمريكي جاك أبراموف وشريكه السابق آدم كيدان المدانان بتهم احتيال، إلى جانب تسعة أشخاص أدينوا بمخالفات بيئية.

جاء قرار العفو بعد أن وقع ترامب الاثنين الماضي مذكرة وجه فيها وكالة حماية البيئة الأمريكية بأنه يحق للأمريكيين إصلاح سياراتهم على النحو المناسب لهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه ترامب سلسلة من قرارات العفو خلال ولايته الثانية، لاسيما لصالح حلفائه والشخصيات العامة، وأولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم من أنصار تيار سياسي معين، بحسب (أسوشيتيد برس).



