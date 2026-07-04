سانت بطرسبرج تتعرض لهجوم أوكراني كبير استهدف منشأة نفط وسفينة حربية

أعلنت السلطات في مدينة سانت بطرسبرج، ثاني أكبر مدن روسيا، ومنطقة لينينجراد المحيطة بها، اليوم السبت، أن المنطقة تعرضت لهجوم كبير بطائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل، وأفادت التقارير باستهداف ميناء على بحر البلطيق يتعامل مع صادرات النفط.

قال حاكم مدينة سانت بطرسبرج، ألكسندر بيجلوف، إن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة تعرضت لهجوم "واسع النطاق" بطائرات مسيرة. ولم يُدلِ بتفاصيل عن الأهداف المحددة، لكن موقع "بوماجا" الإعلامي المحلي أفاد بوقوع حريق في محطة النفط بالمدينة.

قال حاكم منطقة لينينجراد، ألكسندر دروزدينكو، إن طائرات مسيرة استهدفت ميناء فيسوتسك، الواقع على بعد حوالي 170 كيلومتراً (105 أميال) شمال غرب سانت بطرسبرج على خليج فنلندا.

ويتعامل هذا الميناء مع النفط والحبوب والفحم والغاز الطبيعي المسال.

وقال دروزدينكو إنه تم إسقاط 72 طائرة بدون طيار فوق منطقة لينينجراد.

كثفت أوكرانيا هذا العام هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية، مما تسبب في نقص الوقود في أجزاء من روسيا.

تعرضت مدينة سانت بطرسبرج، التي تبعد حوالي 900 كيلومتر (560 ميلاً) عن الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، لهجمات متفرقة من طائرات كييف المسيرة. وشملت الأهداف محطة النفط في المدينة وسفينة حربية راسية خلال منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في يونيو.